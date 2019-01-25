Биатлонист из Прикамья Евгений Гараничев возглавил сборную России на североамериканских этапах Кубка мира

СЕГОДНЯ 09:28 2019-01-25T09:28:20+03:00

Также в составе российской сборной за океаном выступит Валерия Васнецова из Перми

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Два февральских этапа Кубка мира по биатлону пройдут за океаном. С 7 по 11 февраля сильнейшие «стреляющие лыжники» будут соревноваться в канадском Кэнморе, а с 14 по 18 февраля в американском Солт-Лейк-Сити. Тренерский штаб сборной России по биатлону определил состав команды. Сборную России, состоящую из шести мужчин и шести девушек возглавят призер Олимпийских игр 2014 года Евгений Гараничев и вице-лидер общего зачета Кубка мира сезона Александр Логинов.

Также на североамериканских этапах Кубка мира выступит 21-летняя пермячка Валерия Васнецова, которая дебютировала в Кубке мира в конце прошлого сезона в норвежском Холменколлене.

За океаном выступят Евгений Гараничев, Сергей Корастылев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Александр Поварницын, Юрий Шопин. У женщин Россию будут представлять Маргарита Васильева, Валерия Васнецова, Кристина Ильченко, Лариса Куклина, Анастасия Морозова, Ульяна Кайшева.