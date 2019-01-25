В Перми иномарка сбила девушку, которая переходила дорогу на зеленый свет
Авария произошла 24 января в 9.40 в Свердловском районе Перми. Автомобиль «Hyundai Getz» двигался по улице Горького по направлению ул. Революции. За рулем находился 37-летний пермяк.
- Поворачивая налево, водитель не пропустил 36-летнюю девушку, которая шла по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, - сообщили в пресс-службе краевой полиции.
Пострадавшая девушка госпитализирована в больницу с травмами головы. Полиция проводит проверку, устанавливает все обстоятельства ДТП.
Тем временем, в Перми поймали водителя автобуса, который возил людей, не имея прав. На улицах Перми сотрудники ГИБДД проводят рейд «Автобус». В первый же день был задержан водитель, который управлял автобусом без прав. Напомним: во время недавнего рейда «Такси» был также задержан таксист, который управлял автомобилем по поддельному водительскому удостоверению.