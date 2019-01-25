В Перми пьяные подростки ограбили продуктовый магазин

СЕГОДНЯ 07:21 2019-01-25T07:21:15+03:00

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Кража произошла в середине июля 2018 года в Дзержинском районе Перми. Два пьяных подростка зашли в магазин и открыто похитили товара на 1 300 рублей. Они взяли алкоголь и продукты питания.

Подростков задержали. Было возбуждено уголовное дело, расследование которого завершилось. Парни 14-ти и 15-ти лет предстанут перед судом. Они обвиняются в грабеже, совершенно группой лиц по предварительному сговору, сообщили в краевом следственном комитете.

Тем временем, в Прикамье по горячим следам задержали угонщика. Житель Горнозаводска вечером припарковал свой автомобиль «Лада Х Рей» на неохраняемой стоянке недалеко от дома. Выйдя на улицу утром, он не обнаружил машину. Тогда мужчина обратился в полицию. Сотрудники ДПС в кратчайшие сроки нашли угонщика и пропавшую машину. В совершении преступления подозревается нигде не работающий, ранее судимый 30-летний мужчина. Автомобиль возвращен владельцу.