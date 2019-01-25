В Прикамье прокуратура внесла представление главе Минздрава

СЕГОДНЯ 07:07 2019-01-25T07:07:35+03:00

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Прокуратура Пермского края провела проверку Министерства здравоохранения. Поводом для нее стало заявление инвалида, который пожаловался на то, что ему не оказывается должная медицинская помощь. После реабилитации в больнице про него забыли и дальнейшее лечение не оказывали.

Министерство здравоохранения ответило пермяку, однако не на все вопросы были даны исчерпывающие ответы. По итогам проверки заместителем прокурора края исполняющей обязанности министра здравоохранения Оксане Мелеховой внесено представление, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

Тем временем, пермяки собрали полмиллиона рублей на лечение ребенка из детского дома в Германии. У 15-летней Оли Тупицыной - серьезное заболевание позвоночника. Российские врачи только развели руками: совсем скоро девочка перестанет ходить, а затем не сможет и сидеть. Неравнодушные пермяки собрали для Оли деньги на лечение. Для поездки в Гамбург требовалось 594 тысячи рублей, и эта сумма была собрана.