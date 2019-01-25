Пермяки выложили в сеть видео массовой аварии с участием такси

СЕГОДНЯ 06:42 2019-01-25T06:42:04+03:00

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24 января в районе площади Восстания в Перми произошла массовая авария. Столкнулись пять автомобилей, в том числе машина такси.

- Время 21.37, - комментирует автор видео. - Площадь Восстания. Опять «Яндекс. Такси».

Ранее мы писали, что в Перми на остановке автобус наехал на 33-летнюю женщину. С различными травмами пострадавшая госпитализирована в больницу. Очередное ДТП с участием автобуса произошло 22 января в Перми. В 8.26 утра автобус №80 наехал на 33-летнюю женщину прямо на остановке. - По предварительной информации, девушка поскользнулась и упала на проезжую часть, - сообщили в городском управлении ГИБДД. - 34-летний водитель автобуса МАЗ-103485 не успел затормозить и при подъезде к остановке допустил наезд на пешехода. В результате происшествия женщина получила травмы. Пермячку госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.