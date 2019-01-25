В Перми пропавший мужчина со шрамом на переносице найден живым

СЕГОДНЯ 06:28 2019-01-25T06:28:56+03:00

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Волонтеры поискового отряда им. Ирины Буханова сообщили, что 48-летний Станислав Ж. найден живым. Мужчина со шрамом на переносице ушел из дома 18 января в Мотовилихинском районе Перми.

С тех пор его местонахождение было неизвестно. Родные и близкие обратились в полицию и к волонтерам. Была составлена ориентировка, благодаря которой мужчина был найден.

Ранее мы писали, что пропавшая жительница Березников попала в ДТП и находится в реанимации больницы Воткинска. 26-летняя Валерия попала в аварию по дороге на собеседование. Девушку разыскивали друзья и знакомые после того, как она перестала выходить на связь. Подруга, у которой она должна была остановиться, забила тревогу. В Березники девушка также не возвращалась. Выяснилось, что она попала в аварию. Состояние девушки средней тяжести, она сейчас находится в реанимации Воткинска. Там же находится водитель, его состояние тяжелое. Известно, что в автомобиле находился второй пассажир, он в травматологии.