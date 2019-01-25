Пермская пригородная компания опровергла информацию о запуске ретро-поезда

СЕГОДНЯ 06:18 2019-01-25T06:18:20+03:00

Турфирмы приглашали пермяков на экскурсию в День защитника Отечества

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«Пермская пригородная компания» сообщила, что информация о запуске экскурсионного поезда от Пермь-II до Левшино не соответствует действительности.

- Вопрос находится лишь в стадии обсуждения, - сообщили в ППК. - Стоимость проезда, продажа билетов, программа и даже день запуска, указанные некими турфирмами, выдумана. Просьба быть внимательнее.

Отметим, что турфирма «Автокруиз» сообщила на своей страничке «ВКонтакте», что можно забронировать билеты на экскурсию на ретро-поезде в День защитника Отечества. Время в пути - порядка двух часов. Стоимость билета - 850 рублей. В цену включено: проезд в вагоне ретро-поезда, развлекательная и экскурсионная программа в пути. Дополнительно оплачивается чай и перекус в вагоне.

Тем временем, региональное министерство строительства просит жителей Прикамья быть бдительными. «Центр развития социальных проектов Пермского края «Содействие» не имеет никакого отношения к краевым властям, не является государственной компанией.