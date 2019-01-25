В 2018 году количество преступлений в Пермском крае снизилось на 4%

СЕГОДНЯ 06:03 2019-01-25T06:03:53+03:00

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В Пермь приехал заместитель Министра внутренних дел РФ Виталий Шулика. Он побывал на итоговом заседании Коллегии ГУ МВД России по Пермскому краю

По данным, озвученным в ходе мероприятия, с января по декабрь 2018 года количество зарегистрированных преступлений в Прикамье снизилось на 4,1% по сравнению с 2017 годом.

- Ещё пять лет назад Пермский край входил в десятку самых криминальных регионов России, — заявил начальник пермской полиции Михаил Давыдов. — По итогам 2018 года регион улучшил свои позиции и занял 28 место».

По данным МВД, за год снизилось количество преступлений в общественных местах — на 4,3%, сократилось количество правонарушений в сфере ЖКХ, удалось на 30% сократить прирост задолженности за газ.

Правительство края продолжит улучшать материально-техническую базу правоохранительных органов. В этом году планируется обновить автопарк еще на 30 автомобилей, закупить и передать более 120 комплектов компьютеров. Кроме того, предполагается завершить ремонт Центра временного пребывания граждан, начать реконструкцию зданий районных отделений внутренних дел в Кудымкаре, в Орджоникидзевском районе и Усолье, приступить к строительству изоляторов в Березниках, Чайковском.

До начала 2022 года запланировано отремонтировать 320 зданий, в которых располагаются участковые полиции по всей территории края.