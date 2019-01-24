ФСБ задержала пермяка, который в своем доме устроил нелегальную мастерскую по изготовлению боеприпасов

СЕГОДНЯ 18:42 2019-01-24T18:42:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В Перми сотрудники ФСБ и полиции задержали 39-летнего пермяка, который в своем доме устроил мастерскую по изготовлению боеприпасов.

- Обнаружены и изъяты два станка для изготовления боеприпасов к нарезному и гладкоствольному оружию, более 1700 пуль, 600 гильз, 64 патрона различного калибра, около 4 кг оружейного пороха, - сообщили в пресс-службе ФСБ по Пермскому краю.

Операция состоялась 22 января. Назначена экспертиза изъятых боеприпасов, после чего будет принято решение о возбуждении уголовного дела по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов".

Как сообщили в ФСБ России, с участием МВД и Росгвардии в 32 регионах пресечена деятельность 86 лиц, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия, изготовлению боеприпасов в подпольных мастерских и их сбыту в различных субъектах страны.

- В результате проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято 197 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства (18 автоматов, 126 пистолетов и револьверов, 16 пистолетов-пулеметов, 38 карабинов и винтовок), реактивный огнемет «РПО-А «Шмель», 2 ручных противотанковых гранатомета «РПГ-26», 11 ручных осколочных гранат, 33 кг взрывчатых веществ (порох, тротил), 88 электродетонаторов, около 300 основных частей к оружию, более 10000 патронов различного калибра и свыше 9000 комплектующих для их изготовления, - уточнили в ведомстве. - Прекращена деятельность 9 подпольных мастерских по модернизации оружия и производству боеприпасов.

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям "Незаконный оборот оружия", "Незаконный оборот взрывчатых веществ", "Незаконное изготовление оружия".