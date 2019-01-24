2019-01-24T17:29:58+03:00
Общество

В Перми начинается запись детей в первые классы

Подать заявление можно будет уже с 1 февраля
Вероника РАНГУЛОВА
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Записать ребенка в школу можно до 30 июняЗаписать ребенка в школу можно до 30 июняФото: архив "КП"
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В Перми с 1 февраля начнется запись детей в первые классы. Как сообщили в администрации Перми, первоклассников ждут в 116 школах городах и в пяти частных образовательных учреждениях.

Если родители собираются отвести своего ребенка в школу по месту регистрации, то с 1 февраля до 30 июня им необходимо прийти в школу с заявлением и получить расписку о приеме документов. Зачисление производится в течение недели. Узнать, за какой школой закреплен дом, можно на едином портале пермского образования, а также в районном отделе образования.

Прием заявлений на свободные места стартует с 1 июля.

- 2 февраля во всех школах Перми пройдет единый день открытых дверей, - сообщили в администрации. - Дополнительно на базе школ №42, 59 и «Мастерград» будет организована работа секций для родителей детей с ОВЗ и инвалидностью: здесь будут презентованы возможности инклюзивного образования, организации доступной образовательной среды.

Кроме того, 5 февраля с 11.00 до 12.00 в городском call-центре будет организована прямая телефонная линия с участием начальника департамента образования Людмилы Сериковой по вопросам приема детей в первый класс. Задать свой вопрос можно будет по телефону 2-059-059.

Горячая линия в департаменте образования будет работать в течение двух недель, с 4 по 15 февраля. Телефоны для связи - 212-95-20, 212-94-67. Также свои вопросы можно направлять и на электронную почту do@gorodperm.ru.

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