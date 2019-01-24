В Перми осудят банду наркодельцов, которой руководил главарь из-за решетки

СЕГОДНЯ 14:56 2019-01-24T14:56:51+03:00

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В Перми будут судить участников организованной преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом синтетических наркотиков. Пятерым членам группировки предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе и сбыте наркотиков.

С октября 2016 года наркобарон руководил бандой из мест лишения свободы. Он привлекал в группировку ранее судимых за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств.

Установлено, что с октября 2016 года один из обвиняемых, отбывая наказание в местах лишения свободы, руководил деятельностью структурного подразделения, входящего в преступное сообщество, которое занималось реализацией наркотических средств и психотропных веществ. Они распространяли запрещенные вещества в Пермском крае, Ижевске, Челябинске и Екатеринбурге.

- Деятельность преступного сообщества пресечена в октябре 2017 года, - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры. - За период существования обвиняемым удалось сбыть более 600 грамм наркотиков. В ходе обысков правоохранительными органами изъято более 11 кг наркотических средств и психотропных веществ.

Уголовное дело направлено в Пермский краевой суд для рассмотрения по существу. Подсудимым грозит наказание до 20 лет лишения свободы со штрафом в размере до миллиона рублей.

Организатор данного преступного сообщества, в которое входили подсудимые, в конце 2018 года уже приговорен к длительному сроку лишения свободы.