«Вылезли через окно». В Прикамье многодетная семья спаслась на пожаре

СЕГОДНЯ 14:32 2019-01-24T14:32:03+03:00

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Страшный пожар произошел в ночь на 24 января в деревне Вырова Степановского сельского поселения Кудымкарского района. Горел двухквартирный одноэтажный дом. В одном квартире жила многодетная семья, родители с тремя детьми - сыновьями 14-ти и 2 лет, а также восьмилетней дочерью. Вторая квартира пустовала, в ней никто не жил.

23 января семья легла спать около двенадцати часов. Мама проснулась после ночи и почувствовала запах дыма. Открыв дверь в квартиру, обнаружила, что горит веранда, после чего она разбудила мужа и детей, вызвала пожарных. Родители и дети вылезли на улицу через окно.

Когда приехали пожарные, веранда была охвачена огнем. Площадь пожара составила 30 кв.м. Предварительной причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электропроводки.

- Только благодаря тому, что хозяйка дома вовремя обнаружила пожар и вместе с мужем эвакуировали детей, никто не пострадал, - сообщили в пресс-службе краевого МЧС.