В Перми разыскивают мужчину со шрамом

СЕГОДНЯ 14:08 2019-01-24T14:08:45+03:00

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Волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой разыскивают 48-летнего Станислава Георгиевича Жарова. Мужчина ушел из дома 18 января в Мотовилихинском районе Перми и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы мужчины: на вид 45-50 лет, рост 172-174 см, среднего телосложения, голубые глаза, седые волосы.

Был одет в тёмно-синюю куртку с капюшоном, чёрные шапку-ушанку с серым мехом, тёмно-синие спортивные штаны и синие кроссовки.

Особая примета: шрам на переносице.

Всех, кому что-то известно о местонахождении Станислава Жарова, просят сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону: (342) 241-36-40.

Ранее мы писали, что 23-летнего жителя Перми, который пропал в микрорайоне Левшино, нашли мертвым. Перед тем, как уйти из дома, он оставил прощальную записку.

Тело брата нашли в лесу недалеко от дома в микрорайоне Левшино, - сообщила его сестра. – Мы пытались звонить ему и 20 января, и 21 января, но никто не брал трубку. А потом связь прервалась, очевидно, телефон разрядился.