«От -25 и ниже». Пермские школьники в морозы смогут легально пропускать уроки

СЕГОДНЯ 13:30 2019-01-24T14:00:22+03:00

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Департамент образования администрации Перми определил режим работы школьных учреждений зимой. Школьники с 1 по 7 класс могут не посещать учебные занятия, если температура воздуха ниже -25 градусов. Старшеклассники имеют права не приходить в школу, если столбик термометра опустился ниже -28 градусов. Ученики будут заниматься дистанционно.

В ведомстве отметили, что руководители всех школ города должны сообщать о том, в какой форме будут проходить уроки в период похолодания. Если родители, несмотря на мороз, решат отправить детей в школу, занятия будут вестись в обычном режиме.

В морозные дни уроки физкультуры будут проходить в спортзалах. Для детей до 12 лет занятия на улице разрешены при температуре не ниже - 9 градусов, при умеренном ветре не ниже - 6 градусов, при сильном ветре не ниже -3 градусов. Для школьников 16-17 лет занятия на улице при отсутствии ветра проводятся при температуре -16 градусов, при умеренном ветре до - 15 градусов, при сильном ветре – не ниже - 10 градусов.