Минстрой предупреждает - не верьте рекламе фирмы «Содействие»

СЕГОДНЯ 13:11 2019-01-24T13:11:06+03:00

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Региональное министерство строительства просит жителей Прикамья быть бдительными. «Центр развития социальных проектов Пермского края «Содействие» не имеет никакого отношения к краевым властям, не является государственной компанией.

- В региональных СМИ сегодня транслируется реклама «Центра развития социальных проектов Пермского края «Содействие», которая призывает жителей Прикамья улучшить свои жилищные условия, - говорится в обращении. - Компания предлагает обменять старую однокомнатную квартиру на двух или трехкомнатную в новом доме без ипотеки. Также заявляет, что может взять на себя обязательства по исполнению договора долевого строительства, заключенного с застройщиком. Кроме того, компания позиционирует себя как государственная организация, предоставляющая государственную услугу. Однако, данная компания не имеет отношения к краевым властям.

Министерство направило письмо в УФАС, в котором просит разобраться в законности рекламы и самой организации. Инспекции госстройнадзора дано поручение незамедлительно начать проверку компании и направить обращение в прокуратуру для принятия дальнейших мер.

В ведомстве подчеркивают, что перед покупкой жилья необходимо ознакомиться со списком добросовестных застройщиков. Наличие на сайте негативных сведений о девелопере или отсутствие информации свидетельствует о том, рассматриваемое вами предложение является мошеннической схемой.