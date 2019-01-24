В новогодние каникулы в Прикамье проведено на 1200 праздничных мероприятий больше, чем планировалось

СЕГОДНЯ 12:51 2019-01-24T12:51:54+03:00

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В Пермском крае провели больше праздничных мероприятий в новогодние каникулы, чем планировалось. За 10 дней в Пермском крае проведено на 1200 праздничных мероприятий больше, чем было запланировано. В регионе было запланировано почти 2,3 тысячи праздничных мероприятий, проведено — 3,6 тысячи. Итоги культурной составляющей новогодних праздников подвели в среду, 23 января, на заседании Правительства Пермского края.

В целом глава Прикамья Максим Решетников положительно оценил организацию праздничных мероприятий. «Мы сделали очень большой шаг вперёд в организации всех этих мероприятий, — заявил губернатор. — В этом году был очень хороший событийный ряд и с точки зрения представлений наших театров, и международный Рождественский фестиваль, который посетили 8,5 тысяч зрителей. Впервые на здании Театра-Театра были показано свето-проекционное шоу. И в Хохловку в два раза больше людей приехало. Но это тоже ещё не предел, надо двигаться дальше».

При этом губернатор обратил внимание на то, что все же еще есть, где продолжить работу. «Конечно, задача номер один, чтобы и в отдаленных районах были центры притяжения, общественные пространства. Да, пока часть детишек все равное поедет в центр, и здесь главное, чтобы это было удобно. Отдельно обратить внимание на транспортную доступность. Важно обратить внимание на вопросы безопасности, связанные со льдом. В этом году это направление мы усилили, но поначалу недостаточно. Надо побольше палаток, где можно погреться, надо отдельно обучить волонтеров, чтобы у нас инцидентов на горках не случалось. Чем мы выше строим горки, тем больше внимания нужно уделять безопасности», — обозначил глава Прикамья.

Министр культуры Вячеслав Торчинский согласился, что такие массовые и масштабные праздники, как Новый год и Рождество, требуют проведения работы над ошибками.

«Есть три позиции, на которые стоит обратить внимание и нам, и нашим партнерам, — отметил глава краевого министерства. — Раз уж мы разработали и внедряем фирменный стиль, надо максимально его выделять — это не должно быть формальностью. Очень важно формирование единого стандарта мероприятий. Есть разница между качеством столичных мероприятий, и даже в центре Перми и на окраинах Перми, и между качеством мероприятий, которые проходят в территориях. Пока единого стандарта нет. Должен быть серьёзный контроль за исполнением тех обязательств, которые берут на себя наши партнеры».

Начальник департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми Елена Неганова рассказала о том, как прошли новогодние праздники в Перми и как прошел первый в истории «Новогодний маршрут». По ее словам, праздничные мероприятия в Перми посетили почти 1,1 млн человек. Из них 500 тысяч – прогулялись по локациям «Новогоднего маршрута», 380 тысяч человек – посетили ледовый городок, на бесплатных рождественских каруселях прокатились 19,2 тысячи детей, а зимний кубок ледовой скульптуры «Зимний вернисаж» собрал более 20 тысяч зрителей.

С учетом озвученных рекомендаций, в планах городской администрации расширить «новогодний» маршрут: в следующем году в него войдут локации в Мотовилихинском и Кировском районах. «Хотим запроектировать новогодние маршруты в районах города Перми, которые с одной стороны повысят качество проведения праздника, а с другой стороны снимут нагрузку с центральной площадки. В Мотовилихинском районе мы планируем связать Сквер Розалии землячки, УДС «Молот» и, возможно, продлить его до Площади дружбы. Также проанализируем остальные районы города. Планируем начать работу в конце марта-апреле текущего года, чтобы плавно зайти в период следующего нового года. Также к следующим новогодним праздникам мы усилим оформление улиц во всех районах города, а также поработаем над зонированием и оформлением парков», — отметила Елена Неганова.