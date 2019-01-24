В 2019 году в Прикамье отремонтируют 5 мостов

СЕГОДНЯ 12:40 2019-01-24T12:40:38+03:00

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В 2019 году в Пермском крае будут отремонтированы 5 мостовых переходов. Уже объявлен аукцион на капитальный ремонт моста через р. Бикбардинка на автомобильной дороге Чернушка-Куеда в Куединском районе. Аукцион должен состояться в середине февраля, стартовая цена - более 31,2 млн. руб. Также в Куединском районе отремонтируют мостовой переход через р. Солодовка (цена 24,7 млн.руб).

Два моста будут отремонтированы и в Оханском районе - через р. Тулумбаиха (29,1 млн руб) и р. Ольховка (9,8 млн.руб). Пятый мостовой переход, ремонт которого запланирован в 2019 году, находится в Бардымском районе. Подрядчик на капремонт мостового перехода через р. Искильда автомобильной дороги Оса-Чернушка должен определиться в конце февраля. Стартовая цена 30,3 млн. руб.

Отметим, что на сегодняшний день на региональных автомобильных дорогах Пермского края эксплуатируется 318 мостовых сооружений.