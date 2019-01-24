2019-01-24T12:25:28+03:00
Политика

В Перми новый министр территориального развития Александр Борисов сложил с себя полномочия депутата

Он поблагодарил коллег за совместную работу
Константин КЯКИНЕН
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фото: пресс-служба Законодательного Собрания Пермского краяфото: пресс-служба Законодательного Собрания Пермского края
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На сегодняшнем пленарном заседании досрочно прекратил свои полномочия депутат Законодательного Собрания Александр Борисов. Такое решение парламентарий принял в связи с предложением губернатора Максима Решетникова возглавить министерство территориального развития.

Экс-депутат поблагодарил коллег за совместный труд и отметил, что за время работы в краевом парламенте приобрел бесценный опыт, который поможет ему в дальнейшей работе на благо Прикамья.

Парламентарии поддержали решение Александра Борисова. Его место займет, по всей видиости, заместитель председателя региональной Общественной палаты Мария Коновалова.

Напомним, накануне губернатор края Максим Решетников принял отставку Романа Кокшарова, который занимал пост зампреда председателя правительства - министра территориального развития. Вместо него глава региона предложил кандидатуру Александра Борисова.

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