В Перми за дебаркадерами будут следить круглосуточно

СЕГОДНЯ 12:09 2019-01-24T12:09:34+03:00

Мосту и его опорам ничего не угрожает

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В Перми за дебаркадерами, которые оторвались от причалов, будут следить круглосуточно. К пятнице поручено составить план мероприятий по буксировке. Сейчас есть несколько вариантов извлечения судов, вмерзших в льдину.

В пресс-службе мэрии отметили, что местоположение катера и дебаркадеров не изменилось. Коммунальному мосту и его опорам ничего не угрожает. На месте продолжают дежурить спасатели Пермской городской службы спасения.

Напомним, что как уже писала «КП», около семи тридцати вечера 22 января в районе набережной Камы у Речного вокзала от причала оторвались и поплыли вниз по течению неуправляемые суда – теплоход и дебаркадер.

На них находились люди: на дебаркадере - рыбак и охранник, на теплоходе - два работника обслуживающего персонала. К счастью, движение неуправляемых судов затормозилось в полукилометре от моста, спасатели успели снять с них всех людей.

- Сначала переправили на берег рыбака и охранника с дебаркадера, а затем и работников теплохода, - сообщил Павел Хлызов. - Они не получили никаких повреждений, не считая испуга.

Как объяснили в ГУ МЧС по Пермскому краю, в причинах ЧП предстоит еще разобраться, но по предварительной версии суда оторвались из-за подъема воды в Каме.