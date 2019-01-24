2019-01-24T12:09:34+03:00
Происшествия

В Перми за дебаркадерами будут следить круглосуточно

Мосту и его опорам ничего не угрожает
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

В Перми за дебаркадерами, которые оторвались от причалов, будут следить круглосуточно. К пятнице поручено составить план мероприятий по буксировке. Сейчас есть несколько вариантов извлечения судов, вмерзших в льдину.

В пресс-службе мэрии отметили, что местоположение катера и дебаркадеров не изменилось. Коммунальному мосту и его опорам ничего не угрожает. На месте продолжают дежурить спасатели Пермской городской службы спасения.

Напомним, что как уже писала «КП», около семи тридцати вечера 22 января в районе набережной Камы у Речного вокзала от причала оторвались и поплыли вниз по течению неуправляемые суда – теплоход и дебаркадер.

На них находились люди: на дебаркадере - рыбак и охранник, на теплоходе - два работника обслуживающего персонала. К счастью, движение неуправляемых судов затормозилось в полукилометре от моста, спасатели успели снять с них всех людей.

- Сначала переправили на берег рыбака и охранника с дебаркадера, а затем и работников теплохода, - сообщил Павел Хлызов. - Они не получили никаких повреждений, не считая испуга.

Как объяснили в ГУ МЧС по Пермскому краю, в причинах ЧП предстоит еще разобраться, но по предварительной версии суда оторвались из-за подъема воды в Каме.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Вылезли через окно». В Прикамье многодетная семья спаслась на пожаре
В Перми разыскивают мужчину со шрамом
«От -25 и ниже». Пермские школьники в морозы смогут легально пропускать уроки
Минстрой предупреждает - не верьте рекламе фирмы «Содействие»
В новогодние каникулы в Прикамье проведено на 1200 праздничных мероприятий больше, чем планировалось
В 2019 году в Прикамье отремонтируют 5 мостов
В Перми новый министр территориального развития Александр Борисов сложил с себя полномочия депутата
В Березниках по центру городу гуляют лисы
«Взяли с поличным». В Перми будут судить наркодилера
Житель Прикамья шантажировал инспектора ДПС, переведя ему деньги на счет и обвинив в вымогательстве взятки
«Медовуха, праздничный торт и концерт». В Перми отметят День студента
В Прикамье девушка убила мужа, который ее избил из ревности
В Перми совладельца «Мотовилихинских заводов» сильно избили в клубе
В Прикамье по горячим следам задержали угонщика
«Чиновники бездействовали». В Прикамье после вмешательства прокуратуры погорельцам предоставили жилье
«Экран гас и телефон сам перезагружался». Пермяк получил двойную цену за неисправный iPhone
В пермском музее древностей покажут оперу «Трогонтериевый слон - суперкости»
На пермских автовокзалах нашли нарушения
В Перми поймали водителя автобуса, который возил людей, не имея прав
44% пермских врачей получили высшую квалификационную категорию
Министр ЖКХ Прикамья: «Праздничные дни мы отстояли «всем миром - вывезли 7 тысяч тонн мусора»
«Помогла заплатить штраф коллеге». В Прикамье глава поселения похитила 18 тысяч рублей из бюджета