В Березниках по центру городу гуляют лисы

СЕГОДНЯ 11:06 2019-01-24T11:06:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В Березниках прямо по центру городу бегают лисы. Автолюбитель снял видео на видеорегистратор, как по проспекту Ленина бегают две лисы. Животные пересекли дорогу и убежали. Автомобилист поехал за ними и нашел одну из лисицу в сугробе. Видео он выложил в соцсетях.

Жители Березников отмечают, что в этом году лисы вышли в город от голода. Их видели в разных районах Березников. Один из пользователей соцсетей отметил, что 4 лисицы бегают в районе железной дороги, еще три бегают у «Азота».

- Они уже практически живут в городе, - сообщают березниковцы. - Почти местные.

Эпидемиологи отмечают, что дикие лисы могут болеть бешенством. Если животное не убегает, идет на контакт с человеком или нападает на людей или собак, необходимо сообщить об этом в ветеринарную службу города. При контакте с таким животным необходимо обращаться в травмпункт для назначения лечения.