«Взяли с поличным». В Перми будут судить наркодилера
Задержали наркодилера еще в августе 2018 года. Оперативники получили информацию, что пермяк готовит к реализации запрещенные средства синтетического происхождения. 33-летнего мужчину взяли с поличным при попытке сбыта наркотиков. При личном досмотре сыщики обнаружили у него несколько свертков с запрещенными веществами.
Кроме того, во время обыска у наркодилера в квартире дома на ул. Целинной оперативники изъяли около четырехсот граммов амфетамина и таблетки МДМА. На даче подозреваемого в Добрянском районе полицейские обнаружили еще более килограмма высушенной конопли.
Следствие предъявило обвинение наркодилеру по четырем эпизодам противоправной деятельности. Уголовное дело направлено в Мотовилихинский районный суд Перми для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
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