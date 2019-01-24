2019-01-24T10:43:44+03:00
Происшествия

«Взяли с поличным». В Перми будут судить наркодилера

Дома у него обнаружили 400 гр амфетамина
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Задержали наркодилера еще в августе 2018 года. Оперативники получили информацию, что пермяк готовит к реализации запрещенные средства синтетического происхождения. 33-летнего мужчину взяли с поличным при попытке сбыта наркотиков. При личном досмотре сыщики обнаружили у него несколько свертков с запрещенными веществами.

Кроме того, во время обыска у наркодилера в квартире дома на ул. Целинной оперативники изъяли около четырехсот граммов амфетамина и таблетки МДМА. На даче подозреваемого в Добрянском районе полицейские обнаружили еще более килограмма высушенной конопли.

Следствие предъявило обвинение наркодилеру по четырем эпизодам противоправной деятельности. Уголовное дело направлено в Мотовилихинский районный суд Перми для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Ранее мы писали, что в Прикамье по горячим следам задержали угонщика.

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