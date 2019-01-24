Житель Прикамья шантажировал инспектора ДПС, переведя ему деньги на счет и обвинив в вымогательстве взятки

СЕГОДНЯ 09:58 2019-01-24T09:58:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В ночь на 13 декабря в Чердыни инспектор ДПС остановил автомобиль. Водитель и пассажир находились в состоянии алкогольного опьянения. Пассажир авто предлагал деньги инспектору ДПС, но сотрудник полиции от взятки отказался и составил протокол о правонарушении.

Несмотря на то, что сотрудник полиции отказался от взятки, друг нарушителя отправил инспектору ДПС 15 тысяч рублей на мобильный телефон. В тот же день полицейский отправил деньги обратно. Тем не менее, пассажир автомобиля пошел в полицию и заявил, что сотрудник ДПС вымогал у них деньги. Однако в ходе проведенной проверки было достоверно установлено, что это неправда.

На 36-летнего жителя Чердыни было возбуждено уголовное дело по двум статьям: покушение на дачу взятки и заведомо ложный донос. Расследование дела завершено, материалы переданы в суд, сообщили в краевом следственном комитете.