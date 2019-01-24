«Медовуха, праздничный торт и концерт». В Перми отметят День студента
25 января в Пермском университете отметят День студента. Начнется праздник с открытия интерактивных площадок, где желающие смогут пройти все испытания студенческой жизни - от сдачи зачета до прохода в общежитие через строгого вахтера.
В большом зале студенческого дворца культуры ПГНИУ состоится премьера фильма о Пермском университете Бориса Караджева «По направлению к будущему», посвященного 100-летию Пермского университета.
После премьеры ректорат угостит студентов и выпускников сбитнем, медовухой и двумя праздничными тортами «Студенческий билет» и «Гранит науки». В завершении «пира» классик-группа «НЕО» исполнит гимн студенчества «Gaudeamus».
Завершится праздник концертом «Миллионы голосов», в котором примут участие лучшие вокалисты Пермского университета. В этом году программа пройдет под слоганом «Ночь – это время говорить о важном».