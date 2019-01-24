«Медовуха, праздничный торт и концерт». В Перми отметят День студента

СЕГОДНЯ 09:23 2019-01-24T09:34:03+03:00

Одним из центральных событий станет показ документального фильма, посвященного столетию старейшего на Урале вуза

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25 января в Пермском университете отметят День студента. Начнется праздник с открытия интерактивных площадок, где желающие смогут пройти все испытания студенческой жизни - от сдачи зачета до прохода в общежитие через строгого вахтера.

В большом зале студенческого дворца культуры ПГНИУ состоится премьера фильма о Пермском университете Бориса Караджева «По направлению к будущему», посвященного 100-летию Пермского университета.

После премьеры ректорат угостит студентов и выпускников сбитнем, медовухой и двумя праздничными тортами «Студенческий билет» и «Гранит науки». В завершении «пира» классик-группа «НЕО» исполнит гимн студенчества «Gaudeamus».

Завершится праздник концертом «Миллионы голосов», в котором примут участие лучшие вокалисты Пермского университета. В этом году программа пройдет под слоганом «Ночь – это время говорить о важном».