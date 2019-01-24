2019-01-24T09:27:22+03:00
Происшествия

В Прикамье девушка убила мужа, который ее избил из ревности

Суд приговорил 21-летнюю жительницу Чернушинского района к пяти годам лишения свободы
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Трагедия произошла в селе Ананьино Чернушинского района в сентябре 2018 года. Молодые супруги выпивали. В ходе застолья возникла ссора на почве ревности. Мужчина стал избивать 21-летнюю супругу. Девушка не стала терпеть побои, взяла кухонный нож и нанесла своему мужу множественные удары. Мужчина скончался на месте, сообщили в краевом следственном комитете.

Суд признал девушку виновной в убийстве. Принимая во внимание смягчающие обстоятельства, он назначил ей наказание в виде пяти лет лишения свободы. Отбывать наказание молодая девушка будет исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

Тем временем, в Перми пьяного лихача, устроившего смертельное ДТП, приговорили к трем с половиной годам колонии-поселения. 23-летний мужчина пытался обжаловать приговор, но краевой суд оставил жалобу без внимания.

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