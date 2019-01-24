В Перми совладельца «Мотовилихинских заводов» сильно избили в клубе

СЕГОДНЯ 08:44 2019-01-24T08:44:15+03:00

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Пермский журналист Владимир Прохоров на своей странице в Facebook рассказал об избиении собственником «Мотовилихинских заводов» Юрия Медведюка в клубе «Гавана».

- В минувшую пятницу в нейротравму поступил с травмой черепа сособственник «Мотовилихинских заводов» Юрий Медведюк, - сообщает Прохоров. - Доставили его туда из ресторана «Гавана», где случилась не совсем трезвая драка. Среди них был отмечен некий Михаил Арзуманов - полный тезка и внешне очень похожий на депутата ЗС от «Единой России».

Авторы телеграм-канала «Солены уши» отмечают, что драка произошла в пятницу, 18 января. «Череп Медведюку действительно проломили». По их словам, Арзуманов изначально был агрессивно настроен к Медведюку. А бизнесмена нокаутировал южанин, который отдыхал вместе с депутатом.

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