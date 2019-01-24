2019-01-24T07:39:13+03:00
Происшествия

В Прикамье по горячим следам задержали угонщика

«Ладу Х Рей» угнали со стоянки
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Житель Горнозаводска вечером припарковал свой автомобиль «Лада Х Рей» на неохраняемой стоянке недалеко от дома. Выйдя на улицу утром, он не обнаружил машину. Тогда мужчина обратился в полицию.

Сотрудники ДПС в кратчайшие сроки нашли угонщика и пропавшую машину. В совершении преступления подозревается нигде не работающий, ранее судимый 30-летний мужчина. Автомобиль возвращен владельцу. По факту угона возбуждено уголовное дело, ведется следствие, заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Тем временем, в Перми поймали водителя автобуса, который возил людей, не имея прав. На улицах Перми сотрудники ГИБДД проводят рейд «Автобус». В первый же день был задержан водитель, который управлял автобусом без прав. Напомним: во время недавнего рейда «Такси» был также задержан таксист, который управлял автомобилем по поддельному водительскому удостоверению.

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