«Чиновники бездействовали». В Прикамье после вмешательства прокуратуры погорельцам предоставили жилье

СЕГОДНЯ 07:24 2019-01-24T07:26:38+03:00

Две семьи были вынуждены скитаться по родственникам и съемным квартирам

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В 2017 году в поселке Уральский Нытвенского района сгорел деревянный дом. Две семьи остались без крыши над головой. Погорельцы обратились в администрацию Уральского городского поселения, но чиновники отказали им в предоставлении жилья.

Прокурор Нытвенского района подал на администрацию поселения в суд и потребовал выделить погорельцам маневренное жилье. Нытвенским районным судом требования прокурора были удовлетворены в полном объеме. Семьям предоставлены благоустроенные жилые помещения, сообщили в краевой прокуратуре.

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