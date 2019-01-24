2019-01-24T07:26:38+03:00
Общество

«Чиновники бездействовали». В Прикамье после вмешательства прокуратуры погорельцам предоставили жилье

Две семьи были вынуждены скитаться по родственникам и съемным квартирам
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В 2017 году в поселке Уральский Нытвенского района сгорел деревянный дом. Две семьи остались без крыши над головой. Погорельцы обратились в администрацию Уральского городского поселения, но чиновники отказали им в предоставлении жилья.

Прокурор Нытвенского района подал на администрацию поселения в суд и потребовал выделить погорельцам маневренное жилье. Нытвенским районным судом требования прокурора были удовлетворены в полном объеме. Семьям предоставлены благоустроенные жилые помещения, сообщили в краевой прокуратуре.

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