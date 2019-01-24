«Экран гас и телефон сам перезагружался». Пермяк получил двойную цену за неисправный iPhone
Пермяк купил смартфон Apple X64 по цене 67 490 рублей. Но радость от покупки дорогостоящего телефона сменилось разочарованием. Телефон периодически подвисал, во время вызова экран гас и пользователь не мог ответить на звонок. Кроме того, он самостоятельно перезагружался без причин. Потребитель обратился к продавцу с заявлением о возврате денег. Пермяку предложили сдать товар на проверку качества. Не согласившись с таким решением, потребитель обратился к независимому эксперту, который установил, что товар имеет производственный недостаток. Но продавец отказался принимать заключение экспертизы во внимание, сославшись на истечение 15 дней с момента продажи товара, и отказал ему в возврате денежных средств.
Тогда мужчина пошел в суд с заявлением о защите прав потребителей. Он просил взыскать с ответчика стоимость товара, неустойку, компенсацию морального вреда. Суд согласился с доводами покупателя.
Всего в пользу потребителя взыскано 120 490 рублей, из них стоимость сотового телефона в размере 67 490 рублей, неустойка 40 000 рублей, компенсация морального вреда 3 тысячи рублей, и штраф 10 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Мотовилихинского районного суда Перми.