«Экран гас и телефон сам перезагружался». Пермяк получил двойную цену за неисправный iPhone

СЕГОДНЯ 06:26 2019-01-24T06:26:25+03:00

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Пермяк купил смартфон Apple X64 по цене 67 490 рублей. Но радость от покупки дорогостоящего телефона сменилось разочарованием. Телефон периодически подвисал, во время вызова экран гас и пользователь не мог ответить на звонок. Кроме того, он самостоятельно перезагружался без причин. Потребитель обратился к продавцу с заявлением о возврате денег. Пермяку предложили сдать товар на проверку качества. Не согласившись с таким решением, потребитель обратился к независимому эксперту, который установил, что товар имеет производственный недостаток. Но продавец отказался принимать заключение экспертизы во внимание, сославшись на истечение 15 дней с момента продажи товара, и отказал ему в возврате денежных средств.

Тогда мужчина пошел в суд с заявлением о защите прав потребителей. Он просил взыскать с ответчика стоимость товара, неустойку, компенсацию морального вреда. Суд согласился с доводами покупателя.

Всего в пользу потребителя взыскано 120 490 рублей, из них стоимость сотового телефона в размере 67 490 рублей, неустойка 40 000 рублей, компенсация морального вреда 3 тысячи рублей, и штраф 10 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Мотовилихинского районного суда Перми.