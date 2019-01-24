2019-01-24T06:26:25+03:00
Общество

«Экран гас и телефон сам перезагружался». Пермяк получил двойную цену за неисправный iPhone

Поскольку продавец отказывался вернуть деньги, покупатель обратился в суд
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

Пермяк купил смартфон Apple X64 по цене 67 490 рублей. Но радость от покупки дорогостоящего телефона сменилось разочарованием. Телефон периодически подвисал, во время вызова экран гас и пользователь не мог ответить на звонок. Кроме того, он самостоятельно перезагружался без причин. Потребитель обратился к продавцу с заявлением о возврате денег. Пермяку предложили сдать товар на проверку качества. Не согласившись с таким решением, потребитель обратился к независимому эксперту, который установил, что товар имеет производственный недостаток. Но продавец отказался принимать заключение экспертизы во внимание, сославшись на истечение 15 дней с момента продажи товара, и отказал ему в возврате денежных средств.

Тогда мужчина пошел в суд с заявлением о защите прав потребителей. Он просил взыскать с ответчика стоимость товара, неустойку, компенсацию морального вреда. Суд согласился с доводами покупателя.

Всего в пользу потребителя взыскано 120 490 рублей, из них стоимость сотового телефона в размере 67 490 рублей, неустойка 40 000 рублей, компенсация морального вреда 3 тысячи рублей, и штраф 10 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Мотовилихинского районного суда Перми.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Прикамье по горячим следам задержали угонщика
«Чиновники бездействовали». В Прикамье после вмешательства прокуратуры погорельцам предоставили жилье
В пермском музее древностей покажут оперу «Трогонтериевый слон - суперкости»
На пермских автовокзалах нашли нарушения
В Перми поймали водителя автобуса, который возил людей, не имея прав
44% пермских врачей получили высшую квалификационную категорию
Министр ЖКХ Прикамья: «Праздничные дни мы отстояли «всем миром - вывезли 7 тысяч тонн мусора»
«Помогла заплатить штраф коллеге». В Прикамье глава поселения похитила 18 тысяч рублей из бюджета
«Пришла домой, там ты сидишь». На пермяка, который залез в дом своей знакомой, заведено уголовное дело
АО «ПЗСП» приглашает на экскурсию
В Перми осуждены два брата, которые похитили 16 крышек люков
Пермячка Мария Истомина стала победительницей юниорского чемпионата мира по лыжным гонкам
«Опасайтесь обморожения». В четверг в Прикамье ожидаются морозы до -32 градусов
«Нуждался в деньгах». В Краснокамске подросток совершил ряд краж
«Затащил во двор и стал угрожать» В Перми поймали грабителя
Росавиация выдала авиакомпании «Победа» допуск на вылеты из Перми в Анталью
«Забрали рюкзак с 800 тысячами». В Перми осудили налетчиков, которые напали на предпринимателя
В Перми ФСБ провел обыски в Министерстве образования Пермского края
Министр территориальной безопасности Прикамья Андрей Ковтун ушел в отставку
В Перми 24-летний водитель «Фольксвагена» разбил машину, врезавшись в дерево
Губернатор Пермского края принял отставку Романа Кокшарова
В Перми будут строить дорогу от Садового до Вышки-2
Пермяки чаще всего детей называют Александрами и Софиями
Из Перми открыты прямые рейсы в северные регионы России
Пропавшая жительница Березников попала в ДТП и находится в реанимации больницы Воткинска
В Перми спасли двух человек, которые тонули на оторвавшихся от берега дебаркадерах
23-летнего жителя Перми, который пропал в микрорайоне Левшино, нашли мертвым
В МЧС предупредили жителей Прикамья о том, что 23 и 24 января ожидаются сильные морозы