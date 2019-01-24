В пермском музее древностей покажут оперу «Трогонтериевый слон - суперкости»

СЕГОДНЯ 06:13 2019-01-24T06:13:38+03:00

В бардопере шесть персонажей, чьи образы списаны с реальных участников раскопок

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26 января в музее пермских древностей музыкант Константин Завалин и «Оркестр звериного стиля» исполнят оперу-бардоперу «Трогонтериевый слон - суперкости».

В музыкальном произведении присутствуют шесть персонажей, чьи образы списаны с реальных участников раскопок. Сама опера рассказывает об одном дне из жизни палеонтологического отряда.

Напомним, что с 2012 года пермский краеведческий музей проводит раскопки на месте обнаружения скелета трогонтериевого слона в Оханском районе Пермского края. Летом 2018 года Константин Завалин работал с командой экспедиции на раскопках и теперь он готов поделиться своими впечатлениями

Новое музыкальное произведение будет представлено 26 января в Музее пермских древностей. Начало в 18:00 Стоимость билета 200 рублей.

Ранее мы писали, что пермскому музею «Ретро-Гараж» пенсионер из Пскова подарил «Москвич» 1975 года выпуска. Пробег у машины небольшой - 92 тысячи километров.