На пермских автовокзалах нашли нарушения

СЕГОДНЯ 06:00 2019-01-24T06:00:37+03:00

Не была обеспечена безопасность и не созданы условия для лиц с ограниченными возможностями

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В Перми прокуратура Свердловского района проверила пермский автовокзал и автостанцию «Южная».

Сотрудники надзорного ведомства выявили, что для охраны автостанций не привлечены подразделения транспортной безопасности. Кроме того, на автостанции «Южная» не созданы условия для лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также оказания им необходимой помощи в случае необходимости. В частности, не назначены сопровождающие по территории, отсутствует персонал, прошедший обучение для работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Прокуратура поставила на контроль устранение нарушений.

Тем временем, в Перми поймали водителя автобуса, который возил людей, не имея прав. На улицах Перми сотрудники ГИБДД проводят рейд «Автобус». В первый же день был задержан водитель, который управлял автобусом без прав. Напомним: во время недавнего рейда «Такси» был также задержан таксист, который управлял автомобилем по поддельному водительскому удостоверению.