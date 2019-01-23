44% пермских врачей получили высшую квалификационную категорию

СЕГОДНЯ 14:59 2019-01-23T14:59:13+03:00

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Сегодня, 23 января, на заседании Правительства Пермского края обсудили процесс взаимодействия краевых властей с Пермским государственным медицинским университетом им. Вагнера.

Как отметил губернатор Пермского края Максим Решетников, ежегодно университет выпускает порядка 600 врачей. Для региона особенно важно, что 70% из них остаются жить и работать в Пермском крае. «Мы поддерживаем медуниверситет, так, сегодня мы передаём ему в использование помещения в двух наших медучреждениях. Делаем это для того, чтобы помочь вузу более эффективно выстроить учебный процесс, укрепить у студентов связь теории и практики, - отметил глава региона. - С другой стороны – делаем всё в интересах жителей края, потому что вопрос подготовки кадров для здравоохранения – в числе ключевых».

По данным и.о. министра здравоохранения Пермского края Оксаны Мелеховой, в регионе сложилась высокая степень обеспеченности врачами. Показатель Пермского края (38,7 врачей на 10 тысяч человек) выше среднероссийского (37,4) и в ПФО (36,2).

Также и.о. министра подчеркнула, что в Прикамье доля врачей, имеющих квалифицированную категорию составляет 57,4% - что на 11,7% выше среднего показателя по стране и на 10,2% — чем по Приволжскому федеральному округу. При этом 44% врачей Пермского края имеют высшую квалифицированную категорию.

Такая ситуация в регионе сложилась благодаря тесному сотрудничеству с Пермским государственным медицинским университетом им. Вагнера, где ежегодно проходят повышение квалификации и дополнительное обучение более 4000 действующих врачей. Более того, с 2017 года в Университете поэтапно внедряется новая система аккредитации врачей с использованием новейшего симуляционного оборудования.

«Одно из важных достижений этого сотрудничества — нам удалось наладить процесс непрерывного профессионального образования врачей, - заявила глава краевого министерства здравоохранения. - Без постоянного обучения, обновления знаний, врачом сегодня быть нельзя — медицинские технологии слишком быстро меняются, а мы должны предлагать только лучшую и самую современную помощь нашим пациентам».

Правительством принято Распоряжении о передаче Пермскому медуниверситету помещений в двух краевых медучреждениях - Городской клинической поликлиники г. Перми и Городской клинической поликлиники № 4. Сроком на 5 лет.