«Помогла заплатить штраф коллеге». В Прикамье глава поселения похитила 18 тысяч рублей из бюджета

СЕГОДНЯ 14:54 2019-01-23T14:54:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава Ныробского городского поселения по сговору с контрактным управляющим администрации похитила 18 тысяч рублей из бюджета.

В июле 2017 года контрактный управляющий привлечена к административной ответственности, и ей назначено наказание в виде штрафа в сумме 20 тысяч рублей. Глава поселения решила помочь подруге. Она предложила управляющей составить фиктивный контракт на сумму 18 тысяч рублей, зная, что он не будет выполнен.

Глава Ныробского поселения заключила договор с индивидуальным предпринимателем на оказание транспортных услуг. В документы она внесла ложные сведения о перевозке имущества администрации из поселка Валай в Ныроб. После этого она перечислила 18 тысяч рублей коммерсанту.

По указанию бизнесмена бухгалтер перечислила деньги на счет управляющей, которая в этот же день сняла их со своего счета и внесла в счет погашения административного штрафа.

В ходе расследования уголовного дела глава Ныробского городского поселения была отстранена от занимаемой должности. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения, сообщили в краевом следственном комитете.