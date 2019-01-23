«Пришла домой, там ты сидишь». На пермяка, который залез в дом своей знакомой, заведено уголовное дело

СЕГОДНЯ 14:21 2019-01-23T14:21:48+03:00

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В Прикамье 17 декабря прошлого года 44-летний мужчина пришел в гости к своей знакомой. Женщина в это время была на работе. Но мужчина не собирался уходить. Он забрался в дом и стал дожидаться хозяйку дома.

Вернувшись домой с работы, женщина застала своего знакомого у себя дома. это стало для нее неприятным сюрпризом. Она сообщила в полицию.

На 44-летнего жителя поселка Юг Пермского района возбуждено уголовное дело за нарушение неприкосновенности жилища. Сейчас стражи порядка собирают доказательства вины мужчины. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в краевой следственном комитете.

Ранее мы писали, что в Пермском районе арестован мужчина, который убил знакомую консервным ножом. Убийство произошло в новогодние праздники. В ночь на 6 января в деревне Большое Савино мужчина выпивал в доме своей знакомой. Они поссорились. Мужчина взял консервный нож и нанес несколько ударов в жизненно-важные органы. Женщина скончалась на месте.