2019-01-23T14:07:11+03:00
Строительство в Прикамье

АО «ПЗСП» приглашает на экскурсию

В четверг 24 января в 12.00 состоится экскурсия в строящийся дом по ул. Менжинского, 13.
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В начале января прошлого года на строительной площадке на ул. Менжинского, 13 стартовали первые работы. Сегодня, спустя год, дом готов на 60 %. Работы на площадке ведутся каждый день, согласно графику. Для того чтобы показать как вырос дом, компания ПЗСП проводит экскурсию для будущих жильцов и потенциальных покупателей.

В этой новостройке от ПЗСП будет 5 подъездов на 325 квартир. Дом на ул. Менжинского, 13 спроектирован таким образом, что в нём есть и небольшие однокомнатные квартиры. Сегодня горожане могут приобрести квартиры в этом доме по привлекательной цене от 1290 тыс. рублей. Это идеальный вариант для тех, кто покупает свое первое жилье.

Для будущих жильцов запланирована благоустроенная придомовая территория с детской площадкой и местами для парковки автомобилей. К этапу сдачи будет организовано и озеленение. Дом планируется сдать уже в IV квартале 2019 года.

Более подробную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-300-7977. Проектная декларация - на сайте наш.дом.рф. Застройщик АО «ПЗСП».

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