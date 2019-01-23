2019-01-23T14:01:29+03:00
Происшествия

В Перми осуждены два брата, которые похитили 16 крышек люков

Мужчины должны заплатить штраф в 50 тысяч рублей
Константин КЯКИНЕН
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Два брата воровали крышки люков в Кировском районе Перми. Часто кражи совершались в дневное время. Пользуясь, что за ними никто не наблюдает, похитители на автомобиле подъезжали к колодцу, снимали крышку и загружали в машину. Таким образом, они похитили 16 крышек люков по 2800 рублей каждая.

Суд учел явку с повинной братьев, а также то, что они частично возместили ущерб. Кроме того, на решение суда повлияло то, что родственники положительно характеризуются на работе и дома, на их иждивении находятся малолетние дети.

Принимая во внимание смягчающие обстоятельства, мужчин приговорили к условному сроку наказания и взысканию в счет возмещения материального ущерба в пользу «НОВОГОР-Прикамье» 50 тысяч рублей.

Как рассказали в «НОВОГОРе» в минувшем году было зарегистрировано 580 открытых колодцев на сетях водоснабжения и водоотведения. Восстановление одного колодца обходится минимум в 25 000 рублей.

Компания призывает пермяков предотвратить хищение и обезопасить детей и жителей двора, улицы, города. Сообщать об открытых колодцах и кражах крышек можно по телефону 2100-680 или 068

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