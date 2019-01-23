2019-01-23T13:32:07+03:00
Спорт

Пермячка Мария Истомина стала победительницей юниорского чемпионата мира по лыжным гонкам

Мария завоевала золото на дистанции 10 км свободным стилем
Константин КЯКИНЕН
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фото: Федерация лыжных гонок Россиифото: Федерация лыжных гонок России
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Пермячка Мария Истомина завоевала золото юниорского чемпионата мира в гонке на 10 км свободным стилем. Мировое первенство проходит в финском Лахти.

Мария Истомина победила в возрастной категории до 23 лет. Пермячка на две секунды опередила финку Эвелину Пиппо и почти на 30 секунд норвежку Тирил Венг.

Мария Истомина родилась 20 марта 1997 года. Родилась и живет в Перми.Мастер спорта по лыжным гонкам. Бронзовый призер чемпионата России- 2018 на 30-километровой дистанции свободным стилем. Выступает за СДЮСШОР «Старт» (Пермь).Тренеры - Р.Н. Кильдебаев, М.И. Поносова.

Ранее мы писали, что в Перми пройдут чемпионат и первенство края по плаванию. Ожидается, что в стартах примут участие около 300 спортсменов. участники соревнований разыграют в общей сложности 80 комплектов медалей. Победители и призёры войдут в состав сборной Пермского края и будут представлять регион на окружных и федеральных стартах первой половины 2019 года в Пензе, Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Обнинске и других городах.

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