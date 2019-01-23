2019-01-23T12:46:45+03:00
Общество

«Опасайтесь обморожения». В четверг в Прикамье ожидаются морозы до -32 градусов

Спасатели просят пермяков помогать пожилым людям
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ
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МЧС предупреждает, что 24 января в Пермском крае температура воздуха опустится до -32 градусов. По данным синоптиков, в четверг на территории Пермского края ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, изморозь. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -23,-28°, при прояснениях до -32°, днем -15,-20°, по северу и востоку местами до -23°.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю рекомендует гражданам быть предельно осторожными во время морозов и соблюдать меры безопасности, которые помогут предотвратить несчастные случаи.

- Одевайтесь теплее, опасайтесь переохлаждения и обморожения, - советуют спасатели. - Ограничьте длительное пребывание на улице детей, пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями. На улице оказывайте помощь престарелым людям.

Также пермяков просят соблюдать правила пожарной безопасности, не перегружать электросеть большим количеством подключаемых электроприборов, не допускать перекала печей. Водителям советуют отказаться по возможности от дальних поездок.

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