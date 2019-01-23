«Нуждался в деньгах». В Краснокамске подросток совершил ряд краж

СЕГОДНЯ 12:30 2019-01-23T12:30:21+03:00

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В Краснокамске будут судить подростка, которого обвинят в ряде кражи. Первое преступление несовершеннолетний совершил в конце октября 2018 года. Пожилая женщина обратились к молодому человеку с просьбой донести до дома пакеты с продуктами. Зайдя в квартиру, юноша попросил принести ему воды. Когда хозяйка вышла, парень вытащил из пакета кошелек. В портмоне находились семь тысяч рублей, которые подросток потратил.

В ноябре 2018 года подросток вновь совершил кражу. В магазине он увидел, как женщина, расплатившись с продавцом, убрала в карман рюкзака паспорт с деньгами. Он незаметно подошел к женщине и достал из рюкзака паспорт с 4 тысячами рублей.

Во время предварительного следствия гражданин свою вину полностью признал. Он рассказал, что кражи совершал, поскольку нуждался в деньгах. В отношении него была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.