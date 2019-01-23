2019-01-23T12:05:49+03:00
Происшествия

«Затащил во двор и стал угрожать» В Перми поймали грабителя

Полицейские просят откликнуться потерпевших
Константин КЯКИНЕН
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фото: ГУ МВД России по Пермскому краюфото: ГУ МВД России по Пермскому краю
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Ранним утром в Перми в микрорайоне Разгуляй на 67-летнюю женщину напал прохожий. Мужчина схватил у нее сумку и попытался вырвать, однако пенсионерка крепко в нее вцепилась. Тогда молодой человек затащил потерпевшую во двор полуразрушенного барака и начал угрожать. Испугавшись за свою жизнь, женщина отдала ему около трех тысяч рублей

На место преступления выехала следственно-оперативная группа с кинологом и служебно-розыскной собакой. Ищейка взяла след и привела стражей порядка к остановке на улице Пермская. По пути были расположены камеры видеонаблюдения. Просматривая записи, полицейские смогли опознать преступника. Им оказался 27-летний пермяк. Он был задержан и доставлен в дежурную часть. По факту грабежа возбудили уголовное дело. Мужчину заключили под стражу.

Полицейские считают, что он может быть причастен к другим преступлениям. Потерпевших просят позвонить по телефонам: 218-88-54, 218-88-73.

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