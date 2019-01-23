Росавиация выдала авиакомпании «Победа» допуск на вылеты из Перми в Анталью

СЕГОДНЯ 11:12 2019-01-23T11:12:29+03:00

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22 января «Росавиация» опубликовала на сайте документ о допуске авиакомпаний к воздушным перевозкам. Авиакомпания «Победа» получила разрешение на выполнение четырех рейсов в неделю из Перми в Анталью.

На сайте аэропорта «Большое Савино» в расписании рейсов указаны только рейсы авиакомпании «Red Wings», которые будут осуществляться с 18 февраля по 25 марта.

Ранее мы писали, что губернатор Пермского края Максим Решетников представил проект дороги ТР-53, которая соединит улицы Старцева, проспекта Октябрят и улицы Восстания. По словам главы региона, администрация города представила 6 вариантов, остановились на оптимальном, который сможет разгрузить существующие дороги. Это будет мостовой переход с Садового на Восточный обход по направлению выезда из центра города. Проект состоит из двух очередей строительства. Сначала будет сделан участок дороги от улиц Старцева и Уинская до ул. Восстания протяженностью 2, 5 км. Затем начнется строительство дороги от ул. Восстания до ул. Целинной, которая составит порядка 6 км.