2019-01-23T10:58:06+03:00
Происшествия

«Забрали рюкзак с 800 тысячами». В Перми осудили налетчиков, которые напали на предпринимателя

Бизнесмена ударили молотком по голове и забрали деньги
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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7 июня прошлого года в Индустриальном районе Перми было совершено дерзкое нападение на предпринимателя. Двое мужчин поджидали бизнесмена во время дома по ул. Малкина. Им было известно, что у предпринимателя с собой будет крупная сумма денег.

Налетчики караулили бизнесмена в автомобиле. Он должен был приехать домой с выручкой сети пермских автозаправок. Около 23 часов мужчины напали на бизнесмена. Один из нападавших ударил мужчину молотком по голове и забрал рюкзак, в котором находились 800 тысяч рублей. После этого налетчики скрылись.

Несмотря на серьезные травмы головы пострадавший смог позвонить в полицию и сообщил приметы подозреваемых. После этого его на скорой доставили в больницу.

- К поиску преступников подключились лучшие сыщики города, им удалось выйти на след налетчиков, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - Подозреваемых в разбойном нападении задержали при силовой поддержке бойцов Росгвардии.

Выяснилось, что 46-летний и 32-летний мужчины долго планировали нападение на предпринимателя. Один из налетчиков ранее судим за бандитизм и разбой.

46-летнего мужчину приговорили к 10 годам колонии строгого режима и штрафу 200 тысяч рублей. Его подельнику назначили 9 лет лишения свободы и аналогичный штраф.

В Перми осудили налетчиков, которые похитили рюкзак с 800 тысячами рублей.

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