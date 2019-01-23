В Перми ФСБ провел обыски в Министерстве образования Пермского края
23 января телеграм-канал "Лбов" написал о том, что на прошлой неделе в Министерстве образования прошли обыски. После визита силовиков по собственному желанию уволился начальник дополнительного образования, воспитания и молодежной политики Дмитрий Жадаев.
В пресс-службе ФСБ нам подтвердили факт проведения обысков, но о результатах проверки не сообщили.
В Министерстве образования Пермского края сообщили, что Дмитрий Жадаев был уволен по сокращению штата, поскольку был расформирован отдел по молодежной политике. Его функции политикой в крае передали в агентство по туризму и молодежной политике.
В ведомстве не связывают увольнение чиновника с обысками ФСБ.
- Это обычная практика, - сказали в минобре. - Проверки проводятся регулярно. В других ведомствам они проводятся гораздо чаще.
Тем временем, губернатор Пермского края принял отставку Романа Кокшарова. Первый зампред правительства ушел со своего поста по собственному желанию.