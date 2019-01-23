В Перми ФСБ провел обыски в Министерстве образования Пермского края

СЕГОДНЯ 10:37 2019-01-23T10:40:09+03:00

О результатах проверки не сообщается

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23 января телеграм-канал "Лбов" написал о том, что на прошлой неделе в Министерстве образования прошли обыски. После визита силовиков по собственному желанию уволился начальник дополнительного образования, воспитания и молодежной политики Дмитрий Жадаев.

В пресс-службе ФСБ нам подтвердили факт проведения обысков, но о результатах проверки не сообщили.

В Министерстве образования Пермского края сообщили, что Дмитрий Жадаев был уволен по сокращению штата, поскольку был расформирован отдел по молодежной политике. Его функции политикой в крае передали в агентство по туризму и молодежной политике.

В ведомстве не связывают увольнение чиновника с обысками ФСБ.

- Это обычная практика, - сказали в минобре. - Проверки проводятся регулярно. В других ведомствам они проводятся гораздо чаще.

Тем временем, губернатор Пермского края принял отставку Романа Кокшарова. Первый зампред правительства ушел со своего поста по собственному желанию.