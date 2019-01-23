2019-01-23T10:40:09+03:00
Общество

В Перми ФСБ провел обыски в Министерстве образования Пермского края

О результатах проверки не сообщается
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

23 января телеграм-канал "Лбов" написал о том, что на прошлой неделе в Министерстве образования прошли обыски. После визита силовиков по собственному желанию уволился начальник дополнительного образования, воспитания и молодежной политики Дмитрий Жадаев.

В пресс-службе ФСБ нам подтвердили факт проведения обысков, но о результатах проверки не сообщили.

В Министерстве образования Пермского края сообщили, что Дмитрий Жадаев был уволен по сокращению штата, поскольку был расформирован отдел по молодежной политике. Его функции политикой в крае передали в агентство по туризму и молодежной политике.

В ведомстве не связывают увольнение чиновника с обысками ФСБ.

- Это обычная практика, - сказали в минобре. - Проверки проводятся регулярно. В других ведомствам они проводятся гораздо чаще.

Тем временем, губернатор Пермского края принял отставку Романа Кокшарова. Первый зампред правительства ушел со своего поста по собственному желанию.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Росавиация выдала авиакомпании «Победа» допуск на вылеты из Перми в Анталью
«Забрали рюкзак с 800 тысячами». В Перми осудили налетчиков, которые напали на предпринимателя
Министр территориальной безопасности Прикамья Андрей Ковтун ушел в отставку
В Перми 24-летний водитель «Фольксвагена» разбил машину, врезавшись в дерево
Губернатор Пермского края принял отставку Романа Кокшарова
В Перми будут строить дорогу от Садового до Вышки-2
Пермяки чаще всего детей называют Александрами и Софиями
Из Перми открыты прямые рейсы в северные регионы России
Пропавшая жительница Березников попала в ДТП и находится в реанимации больницы Воткинска
В Перми спасли двух человек, которые тонули на оторвавшихся от берега дебаркадерах
23-летнего жителя Перми, который пропал в микрорайоне Левшино, нашли мертвым
В МЧС предупредили жителей Прикамья о том, что 23 и 24 января ожидаются сильные морозы