Министр территориальной безопасности Прикамья Андрей Ковтун ушел в отставку

СЕГОДНЯ 09:25 2019-01-23T09:25:20+03:00

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Сегодняшнее заседание Правительства Пермского края началось с кадровых перестановок. Глава региона Максим Решетников сообщил, что по собственному желанию пост министра территориальной безопасности покидает Андрей Ковтун. Он переходит на работу в ведомственную структуру, которая будет заниматься вопросами пожарной безопасности. На должность министра территориальной безопасности назначен Ришат Ибрагимов, ранее замещавший должность заместителя руководителя Администрации губернатора Пермского края.

- В работе министерства территориальной безопасности будет необходимо сделать акценты на взаимодействии с правоохранительными органами, - отметил губернатор.

Ришат Тагирович Ибрагимов родился 4 июля 1960 года в с. Тятер-Арслан Стерлибашевского района Башкортостана. Офицер с высшим военно-политическим образованием. В 2014-2016 годы был генеральным директором АО «Научно-исследовательский институт «Солитон» (Республика Башкортостан, г.Уфа), с 2017 года – заместитель руководителя Администрации губернатора края.

Напомним, что глава региона принял отставку первого зампреда правительства Романа Кокшарова. Вопросами территориального развития займется депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Борисов.