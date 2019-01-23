В Перми 24-летний водитель «Фольксвагена» разбил машину, врезавшись в дерево

СЕГОДНЯ 09:14 2019-01-23T09:14:51+03:00

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Авария произошла 22 января в 21.40 в Индустриальном районе Перми. 24-летний водитель автомобиля «Фольксваген Гольф» ехал по ул. Промышленной в направлении шоссе Космонавтов. По предварительной информации, напротив дома № 46 водитель не справился с управлением и врезался в дерево.

- В результате ДТП мужчина с травмами головы и тела госпитализирован в больницу, - Установлено, что ранее водитель неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Тем временем, в Перми пьяного лихача, устроившего смертельное ДТП, приговорили к трем с половиной годам колонии-поселения.Пермский край суд рассмотрел жалобу 23-летнего жителя Полазны, который устроил смертельное ДТП в Перми летом прошлого года. Рассмотрев дело, он оставил в силе решение Пермского районного суда, который приговорил виновного к трем с половиной годам колонии-поселения.