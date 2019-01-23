2019-01-23T07:58:38+03:00
Политика

Губернатор Пермского края принял отставку Романа Кокшарова

Первый зампред правительства ушел со своего поста по собственному желанию
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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На сегодняшнем заседании правительства Пермского края губернатор Прикамья Максим Решетников принял отставку первого заместителя председателя Правительства Романа Кокшарова. Первый зампред правительства принял решение уволиться по собственному желанию. Эту информацию нам подтвердила глава пресс-службы губернатора Дарья Левченко.

Роман Кокшаров был назначен на должность заместителя председателя Правительства в 2015 году.

Тем временем, в Перми будут строить дорогу от Садового до Вышки-2. Проект состоит из двух очередей строительства. Сначала будет сделан участок дороги от улиц Старцева и Уинская до ул. Восстания протяженностью 2, 5 км. Затем начнется строительство дороги от ул. Восстания до ул. Целинной, которая составит порядка 6 км.

- В этом году начнем проектирование, а в следующем постараемся начать стройку, - сообщил губернатор на своей страничке в Instagram. - Этапы и сроки будут понятны после получения проекта с расчетами в начале следующего года.

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