В Перми будут строить дорогу от Садового до Вышки-2

СЕГОДНЯ 07:39 2019-01-23T07:55:00+03:00

Микрорайон Вышка-2 активно застраивается и добраться из Мотовилихи в центр становится проблематично

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Губернатор Пермского края Максим Решетников представил проект дороги ТР-53, которая соединит улицы Старцева, проспекта Октябрят и улицы Восстания.

По словам главы региона, администрация города представила 6 вариантов, остановились на оптимальном, который сможет разгрузить существующие дороги. Это будет мостовой переход с Садового на Восточный обход по направлению выезда из центра города.

Проект состоит из двух очередей строительства. Сначала будет сделан участок дороги от улиц Старцева и Уинская до ул. Восстания протяженностью 2, 5 км. Затем начнется строительство дороги от ул. Восстания до ул. Целинной, которая составит порядка 6 км.

- В этом году начнем проектирование, а в следующем постараемся начать стройку, - сообщил губернатор на своей страничке в Instagram. - Этапы и сроки будут понятны после получения проекта с расчетами в начале следующего года.

По задумке властей, новый мостовой переход должен решить проблему жителей Вышки-2, которые вынуждены стоять в пробках, чтобы добраться в центр города.