2019-01-23T07:19:16+03:00
Общество

Пермяки чаще всего детей называют Александрами и Софиями

Эти имена остаются на лидирующих позициях в России уже несколько лет
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Самыми популярными именами у пермяков остаются Александр и София. Мальчиков также часто называют Михаилами, Артемами, Дмитриями, Матвеями, Романами и Львами. Среди девочек популярностью пользуются такие имена, как Виктория, Екатерина, Дарья, Мария, Анна, Алиса, Полина, Анастасия.

Имена Николай, Татьяна, Нина и Светлана становятся в Перми редкими, сейчас их дают малышам не так часто.

В ЗАГСе отмечают, что в 2018 году пермяки выбирали своим детям не только традиционные, но и редкие имена – старинные, библейские, в честь исторических деятелей, героев книг фильмов и сериалов. Часто встречаются также национальные имена.

Среди имен мальчиков встречаются Самсон, Нестор, Аарон, Космос, Иоганес, Омар, Есений, Ставр и Добрыня.

Девочкам давали следующие редкие имена: Златослава, Зара, Дарьяна, Доминика, Евангелина, Аврора, Агния и Мелисса.

- Давая имя ребенку, родителям необходимо думать о том, как примет ребенок это имя, как оно будет звучать, будет ли оно удачно сопровождать его на протяжении всей жизни. А от личного имени мальчика зависит звучание отчества его будущих детей, - отмечает начальник управления ЗАГС администрации Перми Светлана Бердникова.

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