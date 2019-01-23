Из Перми открыты прямые рейсы в северные регионы России

СЕГОДНЯ 07:04 2019-01-23T07:04:28+03:00

Изменить размер текста: A A

С января этого года из Перми пассажиры могут отправиться в Новый Уренгой, Салехард, Нижневартовск и Ноябрьск. Рейсы выполняются на 50-ти местных воздушных судах CRJ-200. Рейсы выполняет авиакомпания «ЮВТ АЭРО», сообщили в министерстве транспорта Прикамья.

В Новый Уренгой самолеты летают по вторникам и четвергам. Вылеты из Перми назначены на 14.20. Из Нового Уренгоя рейсы выполняются по тем же дням в 10.50.

В Салехард пермяки могут отправиться в понедельник в 13.40 и пятницу в 7.40. Обратные вылеты намечены по понедельникам в 11:00 и по пятницам в 17:00.

Из Перми в Нижневартовск самолеты летают по средам в 16:10 и воскресеньям в 17:50. В обратном направлении в среду в 19:30 и в воскресенье в 21:00.

И, наконец, в Ноябрьск вылет в 9.50 в среду и в 11.30 в воскресенье. Время отправления местное в каждом направлении. Стоимость билетов от 5 825 руб. в одну сторону.