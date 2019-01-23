2019-01-23T06:53:10+03:00
Происшествия

Пропавшая жительница Березников попала в ДТП и находится в реанимации больницы Воткинска

26-летняя Валерия поехала в Ижевск на попутной машине
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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26-летняя Валерия из Березников попала в ДТП по дороге на собеседование. Девушку разыскивали друзья и знакомые после того, как она перестала выходить на связь.

Утром 21 января она на попутной машине отправилась в Ижевск на собеседование. Но в столице Удмуртии она не появилась. Подруга, у которой она должна была остановиться, забила тревогу. В Березники девушка также не возвращалась.

Выяснилось, Валерия попала в ДТП по дороге в Ижевск. Состояние девушки средней тяжести, она сейчас находится в реанимации Воткинска. Там же находится водитель, его состояние тяжелое. Известно, что в автомобиле находился второй пассажир, он в травматологии.

Тем временем, 23-летнего жителя Перми, который пропал в микрорайоне Левшино, нашли мертвым. Перед тем, как уйти из дома, он оставил прощальную записку.

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