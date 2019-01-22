В Перми спасли двух человек, которые тонули на оторвавшихся от берега дебаркадерах

СЕГОДНЯ 18:46 2019-01-22T18:46:44+03:00

В спасательной операции приняли участие спасатели из краевой и городской служб спасения. Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю.

По информации МЧС, они оторвались от причала из-за подъема воды в Каме

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Вечером в районе набережной Камы, там, где установлена надпись «Счастье не за горами!», произошло ЧП - оторвались от причала и поплыли по реке сразу два дебаркадера, к которым летом пристают теплоходы. По сообщениям очевидцев, они стали медленно погружаться в воду. На одном из оторвавшихся дебаркадеров находился охранник, на другом – рыбак.

К счастью, спасатели подоспели вовремя и сняли с дебаркадеров обоих.

- Сообщение об этом происшествии поступило нам в 19.39, - рассказали в ГУ МЧС по Пермскому краю. - Из-за подъема уровня воды в Каме произошел отрыв от причала двух дебаркадеров в районе улицы Монастырская, 1 а. На одном из них находился рыбак, на другом – охранник. На место срочно выехали спасатели краевой и городской служб спасения. В результате оперативно проведенной спасательной операции люди были благополучно доставлены на берег.

Во избежание возможных слухов в ведомстве проинформировали, что угрозы подтопления прибрежной территории в районе набережной Камы нет.